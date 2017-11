Rode Duivels blijven nummer 5 op FIFA-ranking, inhaalrace Spanje komt net te laat

Brussel - De Rode Duivels behouden donderdag op de nieuwe FIFA-ranking de vijfde plaats. Sinds de publicatie van de vorige ranglijst, op 16 oktober, kwamen de troepen van Roberto Martinez twee keer in actie. Op 10 november speelden Hazard en co in een oefenduel in het Koning Boudewijnstadion in Brussel 3-3 gelijk tegen Mexico. Vier dagen later volgde een tweede vriendschappelijke wedstrijd, die in het Brugse Jan Breydelstadion met 1-0 werd gewonnen tegen Japan.

Mexico (16e) en Japan (55e) zijn net als België geplaatst voor het WK. De loting, met België als reekshoofd, vindt plaats op 1 december in Moskou. Helemaal bovenaan de FIFA-ranking behoudt wereldkampioen Duitsland de eerste plek met 1.602 punten voor Brazilië (1.483), Portugal (1.358) en Argentinië (1.348). België is vijfde met 1.325 punten en wordt gevolgd door Spanje (1.231), dat van acht naar zes wipt maar geen reekshoofd is op het WK, Polen (7e, -1), Zwitserland (8e, +3), Frankrijk (9e, -2) en Chili (10e, -1).

Italië werd door Zweden verslagen in de WK-barrages en is er volgende zomer in Rusland voor het eerst sinds 1958 niet bij op de Wereldbeker. Op de FIFA-ranking wint de Squadra als nummer 14 wel een plaatsje. Zweden gaat zeven banken vooruit en komt als achttiende de top 20 binnen.

Denemarken, dat zich ten koste van Ierland voor het WK plaatste, doet net als Zweden een uitstekende zaak en springt van negentien naar twaalf. De volgende FIFA-ranking wordt bekendgemaakt op 21 december.

FIFA-ranking

1. (1) Duitsland 1602 punten

2. (2) Brazilië 1483

3. (3) Portugal 1358

4. (4) Argentinië 1348

5. (5) België 1325

6. (8) Spanje 1231

7. (6) Polen 1209

8.(11) Zwitserland 1190

9. (7) Frankrijk 1183

10. (9) Chili 1162

11.(10) Peru 1128

12.(19) Denemarken 1099

13.(13) Colombia 1078

14.(15) Italië 1052

15.(12) Engeland 1047

16.(16) Mexico 1032

17.(18) Kroatië 1018

18.(25) Zweden 998

19.(14) Wales 985

20.(20) Nederland 952