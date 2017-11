Red Flames moeten goudhaantje missen op herfststage

Clabecq / Oisquercq / Saintes / Tubize - Tessa Wullaerts zal tijdens de herfststage van de Red Flames in het Belgian Football Center in Tubeke (21-26 november) moeten toekijken van aan de zijlijn. De aanvalster van het Duitse Wolfsburg is met een spierscheur in het dijbeen meerdere weken uit, zo bracht een MRI-scan dinsdag aan het licht. “Ik had al een tijdje last van de blessure”, reageerde Wullaert donderdag bij Belga.

Wullaert zal in België blijven om te revalideren, volgende week keert ze terug naar Wolfsburg. “De medische staf van de KBVB staat voortdurend in contact met die van Wolfsburg”, bevestigde woordvoerder Brecht Schelstraete. In het Champions League-duel tegen Fiorentina scoorde Wullaert vorige week nog twee doelpunten voor Wolfsburg. “Ik scoorde ook twee doelpunten in de competitie en eentje in de beker. De laatste weken liep alles uitstekend en scoorde ik vlot. Daarom is het zo jammer dat ik nu geblesseerd ben”, aldus Wullaert. “Ik hoop zo snel mogelijk weer hersteld te zijn. Ik heb al enkele weken last van pijn. Daarom was het goed om met de medische staf van de Red Flames een MRI-scan te laten uitvoeren, zodat ik weet wat er aan de hand is. En uiteindelijk blijkt het toch wel een zware blessure te zijn. We zien wel hoe snel ik hiervan recupereer.”

Ook Davinia Vanmechelen verliet de 25-koppige groep in Tubeke. De aanvalster van KRC Genk is geveld door een ziekte en wil thuis herstellen.

De Red Flames zijn deze week op herfststage in het Belgian Football Center in Tubeke om het verdere verloop van de WK-kwalificatiecampagne voor te bereiden. Op het programma staan onder meer twee niet-officiële trainingsduels tegen Rusland op donderdag 23 en zaterdag 25 november. Bondscoach Serneels zal voor de dubbele confrontatie niet kunnen rekenen op Wullaert en Vanmechelen.

De Red Flames staan met 9 op 9 gedeeld aan de leiding in hun kwalificatiepoule voor het WK van 2019 in Frankrijk. Op de volgende speeldag, die begin april 2018 op de agenda staat, ontvangen de Belgen Portugal.