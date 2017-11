Dit is wel een érg vreemd detail in doelpuntenrecord PSG

Dankzij de 7-1 tegen Celtic heeft PSG met nog één speeldag voor de boeg het doelpuntenrecord in de groepsfase van de Champions League verbrijzeld. De Fransen scoorden maar liefst 24 keer in vijf wedstrijden, goed voor een gemiddelde van net geen vijf goals per wedstrijd. Maar één detail is daarbij wel erg vreemd.