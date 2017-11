Incident met bekertje kan Westerlo nog duur te staan komen

Brussel - KVC Westerlo moet zich volgende dinsdag voor de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verantwoorden voor ongeregeldheden met supporters tijdens de thuiswedstrijd tegen Union (0-1) op de vijftiende speeldag in de Proximus League (1B).

Tijdens de match van 11 november gooide een supporter van de Kemphanen bij een hoekschop een bekertje op het hoofd van Union-speler Thibaut Peyre, die theatraal tegen de grond ging. Scheidsrechter Ken Vermeiren legde de partij zo’n zeven minuten stil en nam het voorval ook op in zijn wedstrijdverslag. De wedstrijd kon nadien afgewerkt worden. Algemeen manager Herman Wijnants veroordeelde het incident al. “Het is een stom accident, maar het is niet verantwoord dat zoiets gebeurt. De supporter in kwestie is er niet goed van”, zei Wijnants.

Op basis daarvan wordt Westerlo vervolgd door het Bondsparket. De Kemphanen moeten zich op 28 november voor de Geschillencommissie komen verantwoorden voor het gedrag van de fans en riskeren een boete. De supporter die het bekertje gooide, diende zijn verontschuldigingen al aan bij de club en gaf zich uit eigen beweging ook aan bij de ordediensten.

Westerlo kon al sinds 30 september niet meer winnen en staat na zestien speeldagen op de voorlaatste plaats in de Proximus League.