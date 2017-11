Raar maar waar: nationale vrouwenvoetbalploeg krijgt pas vanaf volgend jaar vrouwenshirts

Clabecq / Oisquercq / Saintes / Tubize - Vanaf 2018 zullen de Belgian Red Flames in hun eigen truitje kunnen spelen. Dat maakte de voetbalbond donderdag bekend. Voordien speelden de Belgische voetbalvrouwen in hetzelfde tenue als hun mannelijke collega’s bij de Rode Duivels, maar nu krijgen de Red Flames een eigen vrouwenmodel van het retro WK-shirt.

“Dit is een erkenning voor onze prestaties”, reageerde Davina Philtjens. “Het is wel leuk dat we nu een eigen vrouwenmodel hebben en dat we een truitje kunnen dragen dat wat beter past. Ik herinner me de tijden nog goed dat ik een large-truitje van de mannen moest dragen. En ik ben al niet zo’n groot meisje”, aldus de verdediger van Ajax Amsterdam. “Ik zie dit toch wel als een erkenning voor onze prestaties. Afgelopen zomer hebben we op ons allereerste EK toch wel laten zien tot wat deze ploeg in staat is. Het vrouwenmodel van het Belgische truitje is daarvoor een leuke beloning.”

Wullaert: “Ik rolde mijn short altijd zo hoog mogelijk op om er vrouwelijker uit te zien”

Ook sterspeelster Tessa Wullaert, die out is met een spierscheur in het dijbeen, is bijzonder tevreden met het nieuwe truitje. “Op het veld was ik altijd de eerste speelster die het shortje van het mannentenue zo hoog mogelijk oprolde om er toch wat vrouwelijker uit te zien. Ook de shirts zijn nu een stukje korter en iets meer gecentreerd, die zitten perfect. We hopen dat onze naam zo snel mogelijk op de achterkant van het truitje komt te staan. Ik kijk ernaar uit om in januari 2018 voor het eerst met mijn eigen truitje te spelen”, zei de aanvaller van Wolfsburg. Ook supporters van de Red Flames kunnen het vrouwenmodel aanschaffen.

De Red Flames zijn deze week op herfststage in het Belgian Football Center in Tubeke om het verdere verloop van de WK-kwalificatiecampagne voor te bereiden. Op het programma staan onder meer twee niet-officiële trainingsduels tegen Rusland op donderdag 23 en zaterdag 25 november.