Neymar stormt weg van journalisten na vraag over Real Madrid

PSG-ster Neymar, die afgelopen zomer de duurste voetballer ooit werd, is na de zege tegen Celtic Glasgow (7-1) weggestormd toen een journalist hem vroeg over een transfer naar Real Madrid. “Verdomme, hebben jullie niets anders om over te praten?”, reageerde de Braziliaan volgens de Spaanse sportkrant AS.

De feiten deden zich gisteravond na de Champions League-match tussen PSG en Celtic Glasgow voor in de mixed zone, een speciaal daarvoor ingerichte ruimte in het stadion waar journalisten vragen kunnen stellen aan de spelers. Volgens AS raakte Neymar eerder al geïrriteerd toen iemand de 7-1 afstraffing van Celtic vergeleek met de legendarische nederlaag die Brazilië op de halve finales van het WK leed tegen Duitsland.

“Jullie zullen nooit stoppen met terugkomen op die dag”, zei Neymar kwaad. “Dit blijft gewoon maar verdergaan. Ik ben blij met de match en dat we gewonnen hebben is daarbij het belangrijkste, los van de uitslag.”

Real Madrid

Toen daarna een andere journalist hem een vraag stelde over Real Madrid, ontplofte de superster. “Verdomme, hebben jullie niets anders om over te praten?”, haalde hij uit, om vervolgens weg te stormen.

Real Madrid is op zoek naar een opvolger voor Cristiano Ronaldo. Ondanks het feit dat PSG afgelopen zomer nog het recordbedrag van 222 miljoen euro neertelde voor Neymar, leeft het gerucht in Spanje dat Real een poging zou willen doen Neymar weg te kapen uit Frankrijk. Die geruchten werden nog aangewakkerd door verhalen dat de aanvaller zich niet geweldig in zijn vel zou voelen in Frankrijk.

Trainer moet Neymar verdedigen voor nachtelijke escapades

In de aanloop naar de Champions League-match tegen Celtic was Neymar ook al negatief in het nieuws gekomen doordat de Braziliaan gespot was in het nachtleven.

Zijn trainer Unai Emery haastte zich toen om dat brandje te blussen: “Hij is een jonge kerel en is zeker wel verantwoordelijk, maar buiten het voetbal gaat hij graag uit met vrienden. Dat is perfect normaal”, zei de trainer van PSG.