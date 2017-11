Verrassend: er is maar één verschil tussen de Teodorczyk van nu en die van vorig seizoen

Lukasz Teodorczyk was door het missen van drie open kansen de grote schlemiel bij Anderlecht na de thuisnederlaag tegen Bayern München in de Champions League. De topschutter van vorig seizoen scoorde ook nog maar drie keer in de competitie en tekende zo voor een wel heel matige heenronde. Wij zochten uit waar het verkeerd loopt en kwamen aan de hand van cijfers van Gracenote tot een opvallende conclusie.

Er zitten namelijk amper verschillen tussen de cijfers van Teodorczyk in het vorige seizoen en die van dit seizoen. De Pool komt tot een gelijkaardig aantal schoten per wedstrijd en die schoten schiet hij zelfs exact evenveel tussen de palen als in het seizoen dat hij topschutter werd. Gemiddeld is de spits goed voor 1,4 ballen tussen de palen per match.

Het grote verschil: de doelman van de tegenstander heeft veel vaker een goede redding in huis dan vorig seizoen. In 2016/2017 konden de keepers maar 58% van de schoten van ‘Teo’ uit hun doel houden, dit seizoen ranselden ze 83% van de ballen uit hun doelvlak. Dat was overigens ook tegen Bayern München het geval: bij twee van de drie gemiste open kansen voor Teodorczyk voorkwam een beenveeg van Bayern-doelman Sven Ulreich een doelpunt van de Poolse aanvaller.