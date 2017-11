Blessuregevoelige Arjen Robben likt zijn wonden na Anderlecht en is alweer even out

Bayern München won dan wel in Anderlecht, de Rekordmeister kwam echter gehavend uit de strijd. Arjen Robben en Thiago Alcantara liepen immers een blessure op.

Thiago liep vlak voor rust een zware spierscheur op in de hamstrings en is wellicht een tijdje out.

Robben werd meteen na de rust gewisseld na een tackle van Spajic, waarbij hij een scheurtje in zijn linkerdij opliep. De Nederlander is sowieso out voor de wedstrijd tegen Mönchengladbach maar zou normaal niet lang buiten strijd zijn.

Jupp #Heynckes says @Thiago6 'probably suffered a heavy thigh strain' in #RSCAFCB and now faces a long spell on the sidelines.



Get well soon, Thiago! #MiaSanMia pic.twitter.com/DOJcJ40S8H — FC Bayern English (@FCBayernEN) 22 november 2017

@ArjenRobben has suffered a minor strain in his left thigh.



Get well soon, Arjen! #FCBayern pic.twitter.com/edNuXVBEl4 — FC Bayern English (@FCBayernEN) 23 november 2017