Standard-huurling staat tussen de sterren met zijn kwaliteiten als spelmaker en doet beter dan De Bruyne

Statistieken. Je kan er veel mee ‘bewijzen’ in het voetbal, maar ze zijn ook niet alles. Kevin De Bruyne is een van de beste spelmakers ter wereld maar haalt slechts nipt de top tien van de spelers die de meeste kansen creëren. Hij moet daarbij zelfs een huurling van Standard voorlaten.

De cijferfreaks van WhoScored houden heel veel statistieken bij over het Europese voetbal. Zo ook over passing. Hun maat om het aantal kansen te meten dat een speler voor zijn ploegmaats creëert, is het aantal “key passes” per wedstrijd. Sleutelpasses dus.

Op nummer één dit seizoen staat, vrij afgetekend, niemand minder dan Neymar. De Braziliaan creëert liefst 4,2 kansen per match voor PSG. Nummer twee Mesut Özil krijgt dan wel bakken kritiek bij Arsenal, de Duitser zit wel aan 3,4 sleutelpasses per wedstrijd voor de Gunners. Villarreal-spelmaker Jonathan Viera en Marseille-sterspeler Dimitri Payet maken de top drie rond met gemiddeld 3,3 “key passes”.

En dan komt hij: Mathieu Dossevi. De Togolese middenvelder wordt dit seizoen door Standard uitgeleend aan de Franse eersteklasser FC Metz en zit aan vier assists in de Ligue 1. Hij laat een aantal stervoetballers achter zich door per wedstrijd 3,2 kansen te creëren voor zijn team. Evenveel als Napoli-winger Lorenzo Insigne en Chelsea-spelmaker Cesc Fabregas.

Dossevi in actie bij de Rouches. Foto: Photo News

Nog in de top tien: Lazio-flankspeler Antonio Candreva (3,1), Dortmund-middenvelder Gonzalo Castro (2,9), Liverpool-ster Philippe Coutinho, Kevin De Bruyne en Augsburg-verdediger Philipp Max (2,8).

Dossevi keert in juni 2018 terug van zijn uitleenbeurt bij Metz, tenzij de Franse club zijn aankoopoptie licht. Bij Standard heeft hij nog een contract tot 2020.

De volledige top 10:

1. Neymar (PSG) - 4,2 sleutelpasses per match

2. Mesut Özil (Arsenal) - 3,4

3. Jonathan Viera (Villarreal) - 3,3

Dimitri Payet (Marseille)

5. Mathieu Dossevi (Metz) - 3,2

Lorenzo Insigne (Napoli)

Cesc Fabregas (Chelsea)

8. Antonio Candreva (Inter) - 3,1

9. Gonzalo Castro (Dortmund) - 2,9

10. Philippe Coutinho (Liverpool) - 2,8

Kevin De Bruyne (Man City)

Philipp Max (Augsburg)

De Belgische top 10:

1. Kevin De Bruyne (Man City) - 2,8 sleutelpasses per match

2. Radja Nainggolan (Roma) - 2

3. Eden Hazard (Chelsea) - 1,9

4. Thorgan Hazard (M’Gladbach) - 1,8

5. Dries Mertens (Napoli) - 1,5

6. Adnan Januzaj (Sociedad) - 1,3

7. Yannick Carrasco (Atlético) - 1,2

Romelu Lukaku (Man United)

Stef Peeters (Caen)

Isaac Mbenza (Montpellier)