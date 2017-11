Italianen en Chilenen dromen toch nog van Rusland: wordt WK-droom van Peru plots nachtmerrie?

Volgende zomer zullen we toplanden als Italië, Nederland en Chili niet aan het werk zien op het WK in Rusland. Peru plaatste zich wel voor de hoogmis van het voetbal, maar ziet zijn droom mogelijk uit elkaar spatten door… een wetsvoorstel.

Het was de Peruviaanse krant Libero die met het nieuws naar buiten kwam dat de politieke partij Fuerza Popular een wetsvoorstel heeft ingediend dat in strijd is met de regels van de FIFA. Parlementslid Paloma Noceda wil namelijk dat de overheid de macht in handen krijgt van de Peruviaanse voetbalbond. Noceda is voorzitter van de Commissie voor Jeugd en Sport, en wil de voetbalbond onder controle van het ministerie van sport plaatsen.

Dat mag niet van de FIFA, die geen voetbalfederaties erkent die niet onafhankelijk en autonoom werken. Mocht het wetsvoorstel een meerderheid krijgen en de overheid van Peru de touwtjes in handen krijgen bij de voetbalbond, dan kan het Peruviaanse nationale elftal uitgesloten worden van deelname aan het Wereldkampioenschap. Zo staat te lezen in Artikel 7 van het FIFA-wetboek. In dit geval zouden landen als Chili (uitgeschakeld door Peru in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificatiegroep) of Italië (na Chili het hoogst gerangschikte land dat het WK mist) alsnog het WK kunnen halen.

Foto: Marca

Ongerustheid

De FIFA zou volgens Libero ongerust zijn over het voorstel en meer informatie opgevraagd hebben. Noceda wil echter niet dat haar voorstel ervoor zorgt dat Peru uiteindelijk het WK mist. “We moeten het beste doen voor de Peruviaanse sport”, vertelt ze in de Spaanse krant AS. “Maar geen enkel wetsvoorstel zou ervoor mogen zorgen dat Peru het WK niet kan spelen. Zo’n voorstel is ook maar een ruwe schets. We zullen erover praten en het eventueel terug intrekken.”

Dat laatste lijkt echter onrealistisch omdat dit de partij volgens Libero heel wat stemmen zou kunnen kosten. Er zijn ook geruchten dat de stemming over het voorstel zo lang mogelijk uitgesteld zou worden tot het WK begint. Wordt ongetwijfeld vervolgd...