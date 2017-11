Voormalig Braziliaans godenkind Robinho moet negen jaar de cel in voor groepsverkrachting

Opmerkelijk nieuws uit Italië: de Braziliaanse voetballer Robinho heeft een celstraf van negen jaar gekregen. De ex-speler van onder andere Milan, Real Madrid en Manchester City werd schuldig bevonden aan verkrachting.

De feiten dateren van 2013, toen de 33-jarige aanvaller aan de slag was bij Milan. Op 22 januari maakte hij zich samen met vijf andere mannen schuldig aan de groepsverkrachting van een 22-jarige Albanese vrouw in een lokale discotheek. Alle zes werden nu door een rechtbank in Milaan veroordeeld tot een celstraf van negen jaar. Naar alle waarschijnlijkheid zal Robinho in beroep gaan tegen zijn straf.

De aanvaller speelt op dit moment in eigen land bij Atlético Mineiro en werd ooit aanzien als een van de grootste Braziliaanse talenten ooit. Hij werd in 2009 ook al eens beschuldigd van verkrachting van een studente in een nachtclub in Leeds. Toen ontsnapte hij echter aan een officiële klacht.