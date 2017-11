Daarom verhuizen Jordan Lukaku en Lazio best zo snel mogelijk uit het Stadio Olimpico in Rome

Het gaat dit seizoen best goed met Lazio Roma. De Biancocelesti doen mee aan kop van de Serie A en zijn al zeker van kwalificatie voor de zestiende finales van de Europa League. En toch is er bij de club van Jordan Lukaku reden tot ongerustheid.

De Italiaanse krant Corriere dello Sport kwam namelijk op de proppen met cijfers over de supportersaantallen in de Italiaanse eersteklasse. Meer specifiek: het gemiddeld aantal toeschouwers en het percentage van het totale aantal zitjes in het stadion dat daardoor gevuld wordt.

Kampioen Juventus leidt de dans met een gemiddelde bezettingsgraad van het Juventus Stadium van 95,05 procent en gemiddeld 39.425 toeschouwers. Inter lokt het meeste aantal supporters naar het grotere San Siro. Gemiddeld 59.365 fans komen kijken naar de wedstrijden van de Nerazzurri. Goed voor een bezettingsgraad van 75,69 procent. Een procent minder dan Napoli, dat gemiddeld 44.497 supporters naar het San Paolo lokt. Milan komt aan gemiddeld 55.264 supporters en 69,06 procent.

De twee topclubs uit Rome, Lazio en AS Roma, doen het hier bijzonder slecht. De club van Radja Nainggolan is zeventiende op twintig ploegen met een bezettingsgraad van amper 50,87 procent. Ook al komen er gemiddeld 38.769 supporters kijken naar de Giallorossi. Bij het Lazio van Jordan Lukaku is het nog slechter gesteld met de bezetting van het gigantische Stadio Olimpico. Amper 25.800 fans komen gemiddeld kijken naar de wedstrijden. Goed voor de rode lantaarn met een bezetting van 36,56 procent.

Bij Roma zijn er al lang plannen om een nieuw stadion te bouwen, een project dat al vergevorderd is. Daardoor zou Lazio alleen moeten spelen in het olympisch stadion in Rome, waar 72,698 supporters in kunnen. Gezien deze barslechte cijfers denken ze bij Lazio misschien best ook eens na over een verhuis naar een kleiner stadion. Overigens doen ook traditieclubs Sampdoria en Fiorentina het niet zo goed.