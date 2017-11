Mister Michel is niet opgezet met reactie Bayern-fans en gaat op Twitter in de clinch met Club-supporter

De fans van Bayern München maakten woensdag misbaar in het Astridpark tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Anderlecht. De Duitsers waren niet opgezet met de ticketprijzen die paars-wit aanrekende. Michel Verschueren liet het niet aan zijn hart komen en reageerde via Twitter.

In de eerste helft hielden de meegereisde supporters van Der Rekordmeister een spandoek omhoog met de boodschap: “Zijn jullie nu eindelijk tevreden met jullie hebzucht?” Er werd ook nepgeld op het veld gegooid. Volgens de Duitse aanhang vroeg Anderlecht namelijk te veel geld voor de losse ticketverkoop voor deze tickets, tot 100 euro per ticket.

“De supporters van Bayern mogen niet klagen want zij hebben voor hun geld een mooi spektakel en drie punten cadeau gekregen”, reageerde Mister Michel op onze tweet met het artikel.

De Supporters van Bayern mogen niet klagen want zij hebben voor hun geld een mooi spektakel en drie punten cadeau gekregen. — verschueren michel (@verschuerenmic1) 23 november 2017

Een zekere Marnic Haesebroek, een supporter van Club Brugge, had de tweet geretweet en dat was niet naar de zin van Verschueren. “Mr. Marnic, een goede raad, hou je met je eigen Clubje bezig want het RSCA voetbal van gisteren hebben wij bij jullie dit jaar nog niet gezien.”

Wat een ongemanierd antwoord is me dat — Marnic Haesebroek (@MMarnic) 23 november 2017

De Club-supporter kon die reactie allerminst appreciëren maar Verschueren vond dat hij gelijk had. “Men kan hetzelfde zeggen van uw eerste tweet. Je hebt het zelf uitgelokt door uw kwetsende kritiek. Gelukkig maakt dat ons niet ziek.”

Al kreeg Verschueren ook nog van andere Twitteraars weerwerk:

"Ik denk niet dat supporters van Bayern van zo'n voetbal onder de indruk zijn, maar zulke woorden verlichten voor jullie wel de pijn. Drie open kansen cadeau gekregen, allemaal zo dramatisch gemist, bent u niet verlegen?" B-Bayern was écht slecht, Téo een regelrechte ramp. — Nikolas Mafantas (@NikolasMafantas) 23 november 2017