Hein Vanhaezebrouck was niet mals voor de tamme Anderlechtsupporters. Is het echt een cinemapubliek bij paars-wit?

Anderlecht heeft het stilste stadion in België en Hein Vanhaezebrouck ergert zich daar aan. Zeker als zijn ploeg sterk speelt zoals tegen Bayern begrijpt de coach niet dat de ­tribunes niet ontploffen en de fans niet vol achter de ploeg gaan staan. Ze fluiten liever als het slecht is dan dat ze juichen als het goed is. Hein wil die mentaliteit veranderen, maar da’s niet simpel.

Make some fucking noise zingt de spionkop van Anderlecht soms. Maak verdorie eens wat geluid. Maar dat is nu net wat er niet gebeurt in het Vanden Stockstadion. Het overgrote deel van het publiek kijkt ...