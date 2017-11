EUROPA LEAGUE. Pijnlijke nederlaag voor Arsenal, Jordan Lukaku verliest eerste punten met Lazio

De supporters van Arsenal zullen de vijfde speeldag in de groepsfase van de Europa League niet snel vergeten. De Engelse traditieclub leed een zeer pijnlijke 1-0 nederlaag in Keulen. Bankzitter Adnan Januzaj boekte een late zege met Real Sociedad, terwijl Junior Kabananga scoorde voor Astana en Jordan Lukaku eens niet kon winnen met Lazio.

Voor de Gunners moest het allemaal niet meer zo erg want met tien punten na vier speeldagen waren ze al zo goed als zeker van de volgende ronde. Op bezoek bij Keulen bracht Arsène Wenger dan ook vooral reservespelers binnen de lijnen. De Bundesliga-club heeft het al het hele seizoen bijzonder lastig, ook Europees, maar er kwamen toch 50.000 supporters naar het RheinEnergieStadion. Dat daverde op zijn grondvesten toen Sehrou Guirassy op het uur een penalty omzette en zijn club zo een 1-0 overwinning bezorgde. Al bij al toch pijnlijk voor Arsenal...

In de stand doet Keulen plots weer helemaal mee om Europees te overwinteren. Het telt nu zes punten, evenveel als Rode Ster Belgrado dat 0-0 speelde tegen BATE Borisov. De Wit-Russen tellen vijf punten. Bij Rode Ster kon Anderlecht-doelwit Richmond Boakye deze keer niet scoren.

In de groep van Zulte Waregem leed Lazio Roma zijn eerste puntenverlies. In het eigen Stadio Olimpico, dat opnieuw niet vol zat , kwamen de Biancocelesti niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Vitesse. Lazio-aanvaller Luis Alberto wiste vlak voor rust een vroeg doelpunt van Bryan Linssen uit. Jordan Lukaku speelde de hele wedstrijd.

Een perfecte vrije trap verveelt nooit! pic.twitter.com/c6ZuJsMbvj — Play Sports (@playsports) 23 november 2017

Lazio was al zeker van groepswinst, terwijl Vitesse Europees al uitgeschakeld was. De Italianen tellen nu dertien punten, de Eredivisie-club slechts twee. Nice is zeker van plek twee met negen punten, Zulte Waregem telt vier punten.

Na de uitschakeling van Vitesse heeft Nederland voor het eerst in bijna twintig jaar na de winter geen enkele vertegenwoordiger meer in de Europese competities. Het gebeurde voor het laatst in het seizoen 1998-1999 dat alle Nederlandse clubs al voor de winterstop klaar waren in Europa.

Real Sociedad stond voor de altijd lastige plaatsing naar Rosenborg en kon zich in Noorwegen geen misstap veroorloven. De Basken leken lang af te stevenen op een punt en bijhorende kwalificatie, maar gaven dat laatste in het slot nog iets meer glans. Mikel Oyarzabal scoorde in de 90e minuut de beslissende goal, goed voor een 0-1 zege. Adnan Januzaj kwam niet van de bank bij Sociedad.

In de stand is Sociedad tweede met twaalf punten, eentje minder dan Zenit. De Russen waren met 2-1 te sterk voor FK Vardar, dat nog geen enkel punt pakte. Rosenborg is met vier punten uitgeschakeld.

De Belgische Bosniër Deni Milosevic leek met het Turkse Konyaspor op weg naar de zege, nadat Skubic (82.) tegen Marseille de score had geopend vanaf de stip. De Franse bezoekers maakten de partij vol met tien veldspelers, maar kwamen na een ongelukkige owngoal van Moke wel nog op gelijke hoogte. In groep I is Salzburg daardoor zeker van groepswinst. De Oostenrijkers klopten Guimaraes met 3-0. Marseille (7 ptn), Konyaspor (5 ptn) en Guimaraes (4 ptn) komen nog in aanmerking voor de tweede stek.

De Spaanse ploegen in de Europa League zorgen altijd voor spektakel. Athletic Bilbao pakte in Groep J een broodnodige overwinning thuis tegen Hertha Berlijn. De Baskische club kwam twee keer op achterstand maar pakte uiteindelijk de drie punten door met 3-2 te zegevieren. Inaki Williams scoorde in de 82e minuut de winning goal voor Bilbao, dat nu tweede is met acht punten. Österlunds leidt met tien punten, Luhansk heeft er zes en Hertha vier.

Ook in de wedstrijd van Villarreal in Groep A zagen de aanwezig supporters vijf doelpunten. De Spanjaarden waren op het veld van Astana op achterstand gekomen door een doelpunt van ex-Anderlechtspeler Junior Kabananga. Via één doelpunt van Daniel Raba en twee goals van Cedric Bakambu liep Villarreal echter 1-3 uit. Patrick Twumasi kon nog milderen tot 2-3. Villarreal gaat in de stand aan kop met elf punten, Astana telt er zeven, Slavia Praag vijf en Maccabi één.