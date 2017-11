Red Flames spelen 1-1 gelijk tegen Rusland

De Belgian Red Flames hebben donderdag in Tubeke in een eerste van twee oefenduels met Rusland 1-1 gelijkgespeeld. Bij de rust stond de 0-0 nog op het bord.

Twee minuten na de pauze kwam Rusland voor via Lazareva. Zeven minuten later legde Tine Schryvers de eindstand vast. De beste kansen waren de hele wedstrijd Belgisch. Onder meer Jana Coryn kwam heel dicht bij een treffer.

Coach Ives Serneels startte met Evrard, Philtjens, Coutereels (out 64e), Onzia (out 64e), Daniels (out 88e), Van Den Abbeele (out 71e), Coryn (out 64e), De Neve (out 46e), Vanschoenwinkel, Biesmans (c) en Deloose (out 64e). Schryvers (46e), Wijnants (64e), De Caigny (64e), Wajnblum (64e), Tison (64e), Blom (71e) en Van Kerkhoven (88e) werden ingebracht.

Zaterdagnamiddag geven de Belgen de Russinnen opnieuw partij. Ook die match vindt achter gesloten deuren plaats. De twee interlands zijn niet officieel en dus trainingswedstrijden.