Zulte Waregem baalt na Europese nederlaag in Nice: “We maken weer dezelfde fouten”

Zulte Waregem heeft vanavond op de vijfde speeldag in groep K van de Europa League met 3-1 (rust: 2-0) verloren van het Zuid-Franse Nice en is daardoor op één speeldag voor het einde Europees uitgeschakeld.

Essevee mocht niet verliezen om de uitschakeling te vermijden en had zelfs een zege nodig om over Nice te gaan in de stand. Een bijzonder zware opdracht dus voor de jongens van Francky Dury, die in de eigen Jupiler Pro League met een 3 op 21 achter hun naam staan. In de Allianz Riviera werd de wet van de sterkste gerespecteerd voor de ogen van 1.400 meegereisde fans. Aan de rust stond de thuisploeg al op een comfortabele 2-0 voorsprong, na twee treffers van enfant terrible Mario Balotelli. Het eerste doelpunt kwam er reeds na vijf minuten vanop de stip, na slecht verdedigen.

Walsh: “Hier moeten we uit leren voor in de competitie”

“Er zat meer in”, zuchtte Sandy Walsh. “Maar we zijn weeral slecht begonnen, dat is toch echt iets waar we iets aan moeten doen. We begaan weer dezelfde fouten... Europa is nu gedaan maar hier moeten we uit leren voor in de competitie.”

“Daarna hebben we geprobeerd te voetballen en we hebben het hen nog moeilijk gemaakt met enkele counters. We waren zelfs de betere ploeg na rust: we speelden een goede tweede helft, versierden een paar mogelijkheden - geen grote kansen - en we scoorden ook een mooi doelpunt. Daarna kregen we echter nog het deksel op de neus. We geraakten wel tot in de zone van de waarheid, maar de afwerking liet het afweten. Op dit niveau krijg je normaal drie-vier kansen maar wij kregen er meer. Dan is het balen dat je naar huis moet met slechts één goal.”

Veel tijd om te bekomen krijgt Essevee niet, zondag wacht alweer de belangrijke competitiewedstrijd tegen Club Brugge. “We zijn voetballers, dat is onze job”, relativeerde Walsh. “We moeten nu gewoon goed recupereren met de medische staff. Want het is inderdaad een belangrijke match.”

Dol feestje in de kleedkamer van Nice

Uiteraard waren ze bij Nice opgetogen na de winst en de kwalificatie. In de kleedkamer werd achteraf een duchtig feestje gehouden: