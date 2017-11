Het kan verkeren voor Leonardo Bonucci: van wereldverdediger naar auteur van deze knullige tegengoal

Het is voorlopig niet het seizoen van Leonardo Bonucci. De Italiaanse verdediger van AC Milan raakt met de Rossoneri maar niet op volle toeren in de Serie A en tekende in de Europa League voor een wel heel knullige tegengoal. Austria Wien kwam in de 21e minuut op voorsprong in San Siro door Christoph Monschein. Bonucci beoordeelde diens schot compleet verkeerd, waardoor de bal in doel verdween.