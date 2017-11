Meunier over het WK, een transfer en PSG als Champions League-favoriet: “We speelden tegen Anderlecht...”

Paris Saint-Germain pronkt met vijftien op vijftien en een positief doelpuntensaldo van 23 (24 voor, 1 tegen) op kop in groep B van de Champions League. Maar voor rechtsachter Thomas Meunier maakt dat van zijn club nog niet de topfavoriet voor de eindzege. “Helemaal niet”, stelde de Rode Duivel donderdag. “Het is nog veel te vroeg om daar iets over te zeggen.”

“We speelden tegen Celtic en Anderlecht. Dat is geen vergelijking met wat ons nog wacht. Onze volgende match is op verplaatsing bij Bayern München. Dat is al een ander kaliber. En in de achtste- of kwartfinales kunnen we de Spaanse en Engelse clubs tegenkomen.”

Ondanks zijn goede prestaties moet Meunier zijn plaats in het elftal vaak aan de Braziliaan Dani Alves laten. Toch is de 26-jarige verdediger niet van plan andere oorden op te zoeken. In de media werd zijn naam wel al aan het Napoli van Dries Mertens gelinkt. “Dat heb ik ook gelezen, maar het zal bij geruchten blijven. Ik blijf minstens tot juni bij PSG. Dat is een zekerheid. De coach heeft altijd een rotatiesysteem gehanteerd. Nu doet hij dat wat minder en blijft Dani Alves in de basis staan. Ik kan alleen maar hopen dat hij snel weer gaat roteren.”

Meunier blikte ook al vooruit op de kansen van de Rode Duivels op het WK 2018. “De sfeer in de groep is super. Ik denk dat we minstens op een plaats in de kwartfinales mogen mikken. Daarna wordt het wellicht lastiger tegen teams als Brazilië of Frankrijk. Dat zijn de twee landen die ik in de finale zie.”