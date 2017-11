“Winnen als coach is even goed als de beste seks”

“Wist je dat NAC Breda het op één na jongste elftal van Europa heeft? Alleen in Estland is er een jongere ploeg.” Neen, dat wisten we niet. Trainer van die piepjes, voorlaatste in Nederland en net met 0-8 verloren van Ajax, is Stijn Vreven (44). Mannetjesputter en ­cultheld als speler, als coach ongezond bezeten en zelfs getrouwd met de bal. Omdat hij bekendstaat om zijn verbale kracht, gooiden we hem zelf citaten voor de voeten van allerlei pluimage. “Van een nederlaag ben ik twee dagen fysiek slecht.”