Buffon weer met de billen bloot

Gianluigi Buffon hield woensdagavond alweer de nul tegen Barcelona. Tot jolijt van de fans en één fan in het bijzonder. De 39-jarige doelman van Juventus trok immers z’n voetbalbroek uit en gooide ze in de tribune, waar een man wat later triomfeerde met het kleinood. Buffon deed zijn ereronde vervolgens in een witte slip en dat is niet voor het eerst. Ook na een interlandzege tegen Macedonië, vlak voor het EK 2016, ging de Italiaan de fans zo begroeten.