Terwijl de meeste Rode Duivels een loodzwaar programma afwerken met competitie en Champions League door elkaar, hebben er twee vakantie. Laurent Ciman onderhoudt zijn conditie bij Standard, Axel Witsel onderhoudt zijn conditie … op de paardenmolen.

Hij is met zijn gezin met vakantie in Singapore, ver weg van het voetbal. De batterijen aan het opladen voor een nieuw seizoen in China, dat pas over vier maanden van start gaat.