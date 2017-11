CLUBNIEUWS. Anderlecht haalt opgelucht adem, ontslagen Anastasiou haalt uit naar Kortrijk

Toch nog goed nieuws voor Anderlecht na de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München: de knieblessure die Adrien Trebel opliep is niet zo erg als gevreesd. Yannis An­astasiou werd de laan uitgestuurd bij KV Kortrijk maar de manier waarop dat gebeurde, ligt bij de Griek duidelijk nog steeds op de maag. Voort is er onder meer een clubrecord in zicht bij KRC Genk, werd Vertenten aangeduid voor Club Brugge - Zulte Waregem en viel Chakvetadze opnieuw uit bij AA Gent. Uw portie clubnieuws van de dag.

Blessure Trebel valt mee

De knieblessure die Adrien Trebel opliep tegen Bayern is niet zo erg als gevreesd. Er is wel een vochtophoping in het ­gewricht, maar de mediale band is niet geraakt. De Anderlecht-middenvelder moet even rusten en blijft onzeker voor Kortrijk.

Alexandru Chipciu miste dan weer het CL-duel omdat hij in Roemenië is bij zijn zieke vader. Obradovic is uitgeziekt en hervatte de training. Stanciu (hamstring) was nog afwezig.(jug)

Ontslagen Anastasiou haalt uit naar Kortrijk

Na 14 speeldagen en 5 op 33 werd Yannis An­astasiou de laan uitgestuurd bij KV Kortrijk. De manier waarop dat gebeurde, ligt bij de Griek nog steeds op de maag. Dat vertelt hij na een deugddoende periode in het buitenland. “Ik moest van collega’s horen dat de club naar een andere coach zocht”, doet Anastasiou zijn relaas. “Maar aan mij werd niets gecommuniceerd. Het was niet makkelijk werken zo. De club kon mij ook verdedigen om de rust te bewaren, maar dat werd nooit gedaan. De vragen over mijn situatie kwamen week na week terug, maar ik wist van niets. Heel irritant. Momenteel is er nog geen contact geweest met een andere club. Ik wil rustig nadenken over mijn volgende uitdaging, maar ik zit niet graag stil en zou meteen weer aan de slag willen gaan.”

De revalidatie van Van Loo verloopt goed. De rechtsachter viel in oktober uit met een meniscusletsel. Op training deed hij deze week voor het eerst de opwarmingsoefeningen mee. Er wordt verwacht dat hij volgende week zijn eerste veldtraining zal meemaken. Ook voor Attal en Kagelmacher ziet het er goed uit. De kans bestaat dat zij volgende week voor het eerst buiten trainen, wel nog niet met de groep. Deze week bezocht de kern Ajko, een organisatie die zich inzet voor kwetsbare jongeren. De spelers deden er mee aan wat pannavoetbal en speelden er enkele potjes tafeltennis. (jve, gco)

Clubrecord in zicht bij KRC Genk

2017 is voor Genk het jaar van de clean sheets. In maart en april wonnen de Genkies hun vijf matchen zonder tegengoal. Nu zitten er twee nul-nulletjes tussen. Maar daar staat tegenover dat vier van de vijf duels in de lente hun beslag kregen in Play-off 2. Sterk te relativeren dus. Is vijf clean sheets op rij een clubrecord? Neen. Dat dateert uit het voorjaar van 1998. Toen slikten de mannen van Anthuenis in zes opeenvolgende matchen geen tegendoelpunt. Dat record kan Stuivenberg zondag evenaren. (rco)

Vertenten aangeduid voor Club Brugge - Zulte Waregem

Club Brugge-Zulte Waregem, zondag in het Jan Breydelstadion, wordt in goede banen geleid door Bart Vertenten. De 29-jarige radioloog uit Beveren floot al 101 wedstrijden in de Pro League floot en wordt tegen Essevee bijgestaan door lijnrechters Rien Vanyzere en Thibaud Nijssen. Christof Dierick is de vierde official. De beloften verloren afgelopen week hun competitiewedstrijd op het veld van KV Mechelen met 2-1. Niels Verburgh scoorde het enige Brugse doelpunt vanop de stip. (jve)

Chakvetadze valt opnieuw uit bij AA Gent

Vanderhaeghe ziet steeds meer spelers terugkeren uit blessure of revalidatie. Zo speelden Foket en Saief eerder deze week negentig minuten met de beloften. Minder fijn nieuws viel er te noteren over Chakvetadze: het Georgische talent kon ook weer aansluiten bij de groep na een buikspierblessure, maar moest ondertussen evenwel opnieuw afhaken. “Franko Andrijasevic incasseerde tijdens het beloftenduel een trap, maar kon vandaag alweer meetrainen”, vertelde de Gentse coach gisteren tijdens de persbabbel. “Voor de rest is iedereen fit, de keuze is dus groot en dat is goed nieuws.” (ssg)

Tomasevic en Bossaerts ontbreken bij Oostende

In aanloop naar Eupen zag Custovic enkele verdedigers ontbreken op training. Zowel Toma-sevic als Bossaerts verschenen niet op het veld. Tomasevic sukkelt met zijn enkel, maar raakt normaal wel klaar tegen morgenavond. Bossaerts ontbrak om privéredenen. Inwoners van Middelkerke en bezoekers van handelaars in de buurgemeente kunnen via een voucher, die verdeeld wordt bij de gemeentelijke diensten en winkels, tickets kopen voor Eupen aan een voordeeltarief. Zaterdag is het de tweede keer dat Eupen een eersteklassematch in Oostende speelt. Vorig jaar won Eupen met 1-3. (jve, rpo)

Pedersen is er weer bij bij KV Mechelen

Bij KV Mechelen kon Nicklas Pedersen (foto) , die woensdag ziekjes was, gisteren opnieuw met de groep trainen. Ook Schoofs, die weliswaar geschorst is tegen Antwerp, was weer van de partij.

(dvd)

Waasland-Beveren heeft statistieken tegen

Waasland-Beveren krijgt zaterdag Charleroi op bezoek. De statistieken spreken alvast niet het voordeel van de Waaslanders. Op de Freethiel wonnen ze in eerste klasse nog nooit: drie gelijke spelen, drie nederlagen. “Statistieken zijn er om te doorbreken”, vertelt Boljevic. “Het wordt een moeilijke match, maar we zijn niet kansloos. Op Charleroi pakten we zelfs een puntje mee, niet evident. Bovendien moeten we thuis van niemand schrik hebben. Dat bewezen we dit seizoen al meermaals.

(whb)