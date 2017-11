Eden Hazard zet deur op een kier voor toptransfer in de zomer: “Iedereen weet welke club ik bewonder”

Zaterdag trekt Eden Hazard met Chelsea naar Anfield voor een Engelse clash met Liverpool. De Rode Duivel is weer helemaal fit na een lange revalidatie en voelt zich naar eigen zeggen “goed”. Daarnaast zette hij de deur open voor een toptransfer in een interview met Canal +.

“Ik voel me goed: 100 procent”, vertelde Hazard donderdag. “We spelen goed op dit moment en willen wedstrijden blijven winnen. Voor mij is er niets veranderd. Ik voel me hetzelfde als voor mijn blessure. Een blessure kan er soms voor zorgen dat je niet meteen weer volledig in topvorm bent, maar ik ben weer klaar om elke match te spelen. Wanneer je vaak wint, helpt dat natuurlijk ook. Mijn vertrouwen is groot. Wij hebben alles in eigen handen.”

Hazard, woensdag in de Champions League nog goed voor een goal en een assist tegen Qarabag en nu Belgische topscorer aller tijden in het kampioenenbal, treft zaterdag die andere man in vorm Mohamed Salah. “Hij is nog steeds een goede vriend van mij”, aldus Hazard. “Hij is een topspeler maar kreeg nooit zijn kans bij Chelsea. Misschien door de trainer? Ik weet het niet. Al draait het bij Liverpool om meer dan alleen Salah. Ze hebben nog andere geweldige spelers. Maar ik ga wel zijn shirt vragen na de match.”

Toptransfer?

De Rode Duivel heeft nog een contract voor twee seizoenen bij Chelsea maar wordt al lang gelinkt aan een toptransfer naar Real Madrid of PSG. In een gesprek met Canal + na de wedstrijd in Azerbeidzjan ging Hazard in op die geruchten. “Ik heb nog twee jaar te gaan en heb me altijd goed gevoeld bij de club”, stelt de aanvaller. “Als ik het gevoel krijg om te vertrekken, dan vertrek ik. Voorlopig ben ik nog een Blue. Ieder jaar schrijven ze veel over Eden en ieder jaar ben ik gebleven. Ik wil dit seizoen eerst afwerken dan zien we wel wat er gebeurt. Iedereen kent mijn bewondering voor Real Madrid...”

Eerder deze maand zei Hazard nog dat het een droom zou zijn om onder Zinedine Zidane te spelen. Maar zover is het dus nog helemaal niet. “Toen ik bij Rijsel zat, schreven ze allemaal dat ik naar PSG zou gaan. Sinds ik bij Chelsea zit, is het altijd PSG of Real Madrid. Ach, als jullie me willen zien verhuizen van club… Stop dan met ernaar te vragen.”