Klik voor nieuws over...

Nu het nieuws over het te koop staan van voetbalclub Anderlecht de wereld is in gestuurd, heeft zich nog een derde geïnteresseerde partij gemeld bij de Belgische landskampioen. Het zou gaan om een mysterieuze steenrijke oligarch. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Het nieuws dat voetbalclub Anderlecht te koop staat, sloeg vorige week in als een bom. Anderlecht praatte met twee kandidaat-kopers: Alisher Usmanov, superrijke Rus en aandeelhouder bij Arsenal, en het duo Paul Gheysens-Wouter Vandenhaute. De sterke man van Ghelamco en voetbalclub Antwerp, en de baas van Woestijnvis zouden, net als Usmanov, bereid zijn zo’n 75 tot 100 miljoen euro te betalen.

Maar hoofdaandeelhouder en voorzitter Roger Vanden Stock is nog niet zeker of hij op korte termijn de club wel wil verkopen en nog minder aan wie. Vanden Stock verwacht namelijk ook nog andere gegadigden, die misschien de prijs kunnen opdrijven. Vrijdag werd bekend dat er alvast een derde kaper op de kust is. Volgens Het Laatste Nieuws zat de Brusselse advocaat Sven Mary deze week in Londen samen met de entourage van de kandidaat-koper. “Het klopt dat ik ginds heb vergaderd, ik kan er nu niet verder op ingaan”, reageerde Mary aan onze redactie.

Met wie Mary onderhandelt is voorlopig niet geweten, maar het zou gaan om een steenrijke oligarch (geen Rus). Mary is zelf een notoir Anderlecht-supporter.