KV Oostende legt zich neer bij schorsingen van Capon en Vandendriessche

Oostende - KV Oostende gaat niet in beroep tegen de schorsingen die de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag oplegde aan Brecht Capon en Kevin Vandendriessche. Beide spelers kregen twee speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, en een boete van 800 euro voor hun rode kaart op de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League.

De kustboys moeten het daardoor zaterdag zonder Capon en Vandendriessche doen in de thuiswedstrijd tegen KAS Eupen. Brecht Capon moest na twintig minuten in de doelpuntenloze wedstrijd het speeldveld tegen Standard al verlaten. De verdediger van KVO kwam met het been hoog ingevlogen op de knie van Paul-José Mpoku. Scheidsrechter Nicolas Laforge, die Sébastien Delferière in extremis verving, trok meteen de rode kaart.

KV Oostende beëindigde de partij uiteindelijk zelfs met negen. Kevin Vandendriessche werd een kwartier voor het einde rechtstreeks uitgesloten, nadat hij de ontsnapte Dieumerci Ndongala met een tackle langs achteren en beide voeten vooruit had neergehaald.