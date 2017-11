Atletico flirt met Nainggolan, Rode Duivel reageert

Na Chelsea is nu ook Atletico Madrid erg geïnteresseerd in de diensten van Radja Nainggolan. De Spaanse topploeg wil de Rode Duivel graag weghalen bij AS Roma. Atletico-trainer Diego Simeone liet na de confrontatie met AS Roma in de Champions League weten dat Nainggolan “een uitzonderlijke versterking zou zijn voor zijn team”.

Nainggolan is gecharmeerd door de interesse van Atletico, maar houdt voorlopig de boot af. “Dat zijn mooie woorden van Simeone, maar mijn focus ligt bij Roma”, vertelde de middenvelder aan Mediaset Premium. “Ik denk dat ik een keuze heb gemaakt waar ik vorig jaar en het jaar voordien blij mee was. Het is een eer voor mij om de aanvoerdersband te dragen die ook al om de arm van Francesco Totti, Daniele De Rossi en Alessandro Florenzi.”