José Mourinho vreest een vertrek van Marouane Fellaini: “Ik ben ongerust”

Manchester United-coach José Mourinho heeft vrijdag op een persconferentie, een dag voor de competitiewedstrijd op Old Trafford tegen Brighton, nogmaals zijn ongenoegen uitgesproken over een mogelijk vertrek van Rode Duivel Marouane Fellaini. Fellaini weigerde in september een nieuw contractvoorstel van de Mancunians te tekenen en is zo komende zomer een vrije speler.

“Ik ben ongerust over de situatie rond Fellaini”, opende Mourinho. “Ik kan ook niets aan heel het gedoe veranderen. Het is een discussie tussen de speler en de club en ik respecteer de speler in zijn beslissing. Hij heeft het recht te beslissen over zijn toekomst. Het enige wat ik kan doen is wachten en hopen dat ze alsnog een akkoord vinden.”

Positieve invloed van Zlatan

Mourinho kwam ook nog eens terug op de comeback van Zlatan Ibrahimovic. De Zweed vierde vorige week zijn terugkeer op de velden na een zware knieblessure. “Zlatan heeft zowel op het veld als ernaast een positieve invloed op de groep. We moeten wel nog een tijdje voorzichtig blijven met hem. Hij is nog niet klaar om een volledige wedstrijd te spelen. We bouwen op, op dit moment kan hij een invalbeurt van 15-20 minuten aan. Maar het is onmogelijk voor Lukaku om elke wedstrijd te spelen. De terugkeer van Zlatan geeft ons meer mogelijkheden. We hadden een tweede optie nodig en die hebben we nu.”

Mourinho gaf ten slotte mee tegen Brighton niet te kunnen rekenen op de geblesseerde verdedigers Phil Jones en Eric Bailly.