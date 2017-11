Beerschotfan breekt in in eigen stadion, maar wordt overmeesterd door conciërge

Ludo Driesen, de conciërge van voetbalclub Beerschot Wilrijk, heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in zijn appartement aan het stadion op het Kiel een inbreker kunnen overmeesteren. Driesen wist de 36-jarige man, die af te leiden aan een tatoeage zelf een supporter is van de club uit 1B, in bedwang te houden tot de politie ter plaatse kwam.

“Ik kan bevestigen dat er in de afgelopen nacht, omstreeks 23.30 uur, een inbraak heeft plaatsgevonden aan de Atletenstraat”, zo bevestigt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “De verdachte werd in de hal van het gebouw door de politie aangetroffen in aanwezigheid van de conciërge. De verdachte had onder meer de huis- en autosleutels van het slachtoffer op zak. De man van 36 jaar werd meegenomen voor verhoor en opgesloten in ons cellencomplex. In de loop van de dag komt hij bij de onderzoeksrechter.”

Conciërge Ludo Driesen was behoorlijk onder de indruk van wat hij zelf een ‘house jacking’ noemt. “Gelukkig is dit buiten enkele schrammen bij bijzelf en mijn vrouwtje, die heel overstuur is, nog redelijk afgelopen. In die 45 jaar dat wij wonen op en in het Beerschotstadion hebben wij vanalles meegemaakt qua inbraken, maar nog nooit in ons appartement zelf. Ik kan u verzekeren dat dit nog lang zal nazinderen. Gelukkig kan ik in benarde situaties door jarenlange ervaring mij wel uit de slag trekken, maar dit had heel vlug anders kunnen escaleren.”

Opmerkelijk: volgens de conciërge was de inbreker zelf een fan van de club die hij probeerde te bestelen. Dat kon Driesen afleiden aan de Beerschot-tatoeage die de inbreker op zijn lichaam had.