Traditieclub Union Royale Namur krijgt nog even respijt om schulden te betalen

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft Union Royale Namur uitstel gegeven tot maandag 4 december (12u) om haar schulden aan ex-speler Jean Mathieu te betalen. Dat liet de KBVB vrijdag weten aan Belga.

Indien de club uit de derde amateurklasse B die deadline niet haalt, verliest UR Namur haar komende competitieduels met forfaitcijfers (5-0 of 0-5). De eerste match die zo op de wip komt te staan, is de thuismatch tegen URSL Visé op 9 december. Als UR Namur haar schulden niet aflost voor 14 januari 2018, mag de Naamse amateurclub dit seizoen niet meer in actie komen en is de degradatie naar de provinciale reeksen onafwendbaar. Dat betekent evenwel niet dat de schrapping een feit is. Daarover beslist de Algemene Vergadering van de KBVB pas in juni 2018.

Het algemene forfait van UR Namur, een club met een lange geschiedenis, zou grote gevolgen hebben voor de stand in de derde amateurklasse B van het ACFF. Alle resultaten van UR Namur zijn dan immers ongeldig. Aangezien het stamnummer 156 met 5 punten na 13 speeldagen in de kelder van het klassement vertoeft, verliezen heel wat reeksgenoten drie punten. Dat is niet zo voor leider Stockay-Warfusée, dat verrassend verloor van UR Namur (1-2). De Luikse koploper kan zo mathematisch negen punten uitlopen op de eerste achtervolger.

Het duel van komend weekend tegen Aischoise kan wel gewoon gespeeld worden.