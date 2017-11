Club-coach is op zijn hoede voor Zulte Waregem: “Hopelijk een voordeel voor ons dat ze donderdag speelden”

Club Brugge ontvangt zondag Zulte Waregem. Blauw-zwart staat comfortabel op kop met zes punten voorsprong op Charleroi terwijl Essevee is weggezakt naar een negende plaats. Toch is trainer Ivan Leko op zijn hoede.

Club Brugge en Zulte Waregem spelen op één week tijd twee keer tegen elkaar: zondag in Brugge voor de competitie, donderdag aan de Gaverbeek in de beker.

“Dat we twee keer na elkaar tegen hetzelfde team spelen? Daar ben ik niet mee bezig, pas vanaf maandag denk ik aan de bekermatch”, aldus Ivan Leko. “Ik wil zondag iedereen op 120% hebben.”

“Woensdag hadden we een oefenmatch (1-1 tegen Sparta Rotterdam, red.) om enkele jongens wat matchritme te geven. De omstandigheden waren woensdag moeilijk, maar ik had in totaliteit meer verwacht van de oefenmatch deze week. Er komt een drukke periode aan, we gaan iedereen nodig hebben. Butelle is de laatste weken goed bezig op training, dus hebben we hem een kans gegeven in de oefenwedstrijd. Maar zoals ik eerder al zei: we hebben vier doelmannen, de beste zal spelen. Ik heb tegen Beveren (3-0) een heel goed Club gezien. Zondag wil ik echter een nog beter Club zien.”

Zulte Waregem is na nederlagen tegen Oostende en Genk weggezakt naar een negende plaats. Bovendien werden ze donderdag in Nice nog uitgeschakeld in de Europa League.

“Maar Zulte Waregem is een ploeg voor de Play-Offs, ondanks dat ze het nu even wat moeilijker hebben”, weet Leko. “Dat ze gisteren speelden, is hopelijk een voordeel voor ons. Maar deze wedstrijd is speciaal voor Essevee, het een kleine derby, ze zullen zich volledig geven.”