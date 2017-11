Red Flames Wullaert (Wolfsburg) en Cayman (Montpellier) ontlopen elkaar in kwartfinales Champions League

Twee speelsters van de Red Flames, Tessa Wullaert (Wolfsburg) en Janice Cayman (Montpellier), zijn nog in competitie in de Champions League voetbal voor vrouwen. Vrijdag werd in het Zwitserse Nyon geloot voor de kwartfinales.

Wullaert werd met Wolfsburg gekoppeld aan Slavia Praag. Cayman speelt met Montpellier tegen Chelsea. De andere kwartfinales gaan tussen titelhouder Lyon en Barcelona, en Manchester City tegen Linköping.

De wedstrijden worden op 21/22 en 28/29 maart gespeeld.

Als Wullaert en Cayman allebei doorstoten, spelen ze tegen elkaar in de halve finales (21/22 en 28/29 april). De finale wordt op 24 mei in het Valeriy Lobanovskiy Dynamo Stadion in Kiev afgewerkt.