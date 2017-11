Eindelijk nog eens goed nieuws over Gareth Bale bij Real Madrid

Gareth Bale lijkt na heel wat blessureleed stilaan klaar voor een comeback. De Welshe sterspeler hervatte vrijdag de groepstraining bij Real Madrid. Coach Zinédine Zidane houdt nog in het midden of Bale na twee maanden afwezigheid weer klaar is voor het echte werk.

“Het belangrijkste is dat Gareth er opnieuw bij is”, vertelde Zidane tijdens een persbabbel. “Ik weet niet wanneer hij opnieuw zal spelen. Vandaag heeft hij meegetraind. Hij voelt zich goed, heeft geen pijn. We zullen zien wanneer hij kan terugkeren.”

Bale speelde geen wedstrijd meer sinds de Champions Leaguepartij tegen Borussia Dortmund op 26 september. Blessures aan de linkerkuit en -dij hielden de linkspoot sindsdien aan de kant.

In de Spaanse media wordt Bale regelmatig bekritiseerd om zijn blessuregevoeligheid, maar Zidane nam het vrijdag op voor zijn speler. “We weten wat hij ons kan bijbrengen. Hij is stevig, sterk, technisch heel goed en hij werkt hard. Elke wedstrijd die hij voor de club heeft gespeeld, heeft hij goede dingen getoond. Het is waar dat er veel over zijn blessures wordt gesproken, maar hij is belangrijk voor ons. Hij weet dat, ik weet dat, iedereen weet dat.”

Of Bale zaterdagnamiddag kan meespelen in de competitiematch tegen Malaga, wilde Zidane niet zeggen. Evenmin schepte Zizou duidelijkheid over de fitheid van aanvoerder Sergio Ramos, die vorig weekend tegen Atletico (0-0) zijn neus brak en vrijdag de training hernam met een beschermend masker.

Real volgt in La Liga na twaalf speeldagen al op tien punten van leider Barcelona en kan zich dus geen puntenverlies meer veroorloven in de jacht op een nieuwe titel.