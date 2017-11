Hein Vanhaezebrouck beschermt zijn spits: “Teo deed alles wat ik vroeg, behalve scoren”

Coach Hein Vanhaezebrouck kwam tijdens de wekelijkse persbabbel nog één keer terug op de prestatie van Lukasz Teodorczyk tegen Bayern Munchen. “Teo deed alles wat ik vroeg, behalve scoren”, nam de coach zijn falende spits in bescherming. Over Kortrijk nu zondag werd nauwelijks gebabbeld, over Teo en Bayern Munchen des te meer.

OVER LUKASZ TEODORCZYK

“Ik doe niet mee aan de titels over Teo”, stak de coach van wal. “Ik moet ervoor zorgen dat hij zijn beste niveau en zijn rendement terugvindt door hem te pushen, door hem te steunen, door samen te werken aan een aantal zaken die beter kunnen. Teo is zondag tegen Kortrijk geschorst wat hem wat extra tijd geeft om een aantal zaken op een rijtje te zetten. Daarna zien we wel.”

Vanhaezebrouck weigert zijn spits af te branden. De Pool speelde woensdag tegen Bayern een verdienstelijke partij. Enkel de kers op de taart ontbrak. “Teo zorgt voor de assist bij de goal na een moeilijke eerste helft waarin hij zelf beseft dat hij kansen heeft laten liggen. Dan gaat hij toch nog de strijd aan, zorgt hij mee voor de druk, dwingt hij de tegenstander mee in de problemen door hen geen opties te geven. Het was niet allemaal slecht wat hij heeft gedaan. Maar ik ben de eerste om te zeggen dat hij met die kansen beter had kunnen doen, dat beseft hij ook. Hij weet dat een spits wordt afgerekend op de goals die hij maakt. Je zag aan de rust al dat hij er mee zat. We hebben op hem ingepraat en dat heeft hij geholpen. Hij had in de tweede helft met zijn plaatsbal kunnen scoren en dan was hij de held van de avond geweest. Hij heeft goed gereageerd na de gesprekken die zowel ik als de spelers met hem hebben gevoerd. Neen, het was nooit een optie om Teo te vervangen aan de rust. Je moet hem de kans geven om te reageren. En dat heeft hij gedaan in de tweede helft, door kansen te creëren, door zijn assist. Hij heeft na de pauze zijn waarde getoond. Als hij de eerste helft niets had gedaan, niet had gewerkt voor de ploeg en dan nog de kansen gemist, dan had ik hem kunnen vervangen. Maar hij deed alles wat ik vroeg, behalve scoren.”

Dat de schijnwerpers achteraf louter op Teo gericht waren, vindt Vanhaezebrouck jammer. “We pakken vermijdbare doelpunten en daar kan je ook over spreken. Dat heb ik ook gedaan na de match. Je kan ook naar de verdedigers kijken.”

OVER DE VERVANGER VAN DE GESCHORSTE TEO

Teodorczyk is zondag tegen Kortrijk geschorst. Wie zal hem vervangen? Vanhaezebrouck: “Ik bekijk alles en probeer dan de beste beslissing te nemen, ook in functie van de tegenstander. Ik hoop dat ik de juiste keuze maak, dat hoopt een trainer altijd. Ik heb op training twee aanvallers gezien die er stonden in een onderling partijtje tegen de beloften. Beric was heel aanwezig, Hamdi scoorde er twee of drie. Ik hoop dat dit vertrouwen ook op het veld te zien zal zijn.”

OVER EEN SPITSENTRAINER

Ex-topschutter Erwin Vandenbergh suggereerde in Het Nieuwsblad om een spitsentrainer onder de arm te nemen. “Erwin heeft dat ook al eens gedaan in mijn AA Gent-periode toen Depoitre wat kansen miste”, relativeert de T1 de kritiek. “Ik sta er wel voor open maar een spitsentrainer zal niet alles oplossen. Het zou misschien iets kunnen bijbrengen als je de echt goede trainer hebt. Als zijn impact niet groot genoeg is, zal het ook weinig effect hebben. We zullen er wel eens over nadenken maar niet naar aanleiding van wat er nu is gebeurd. In het buitenland heb je ze vaker, in België nog niet. Ik voeg er aan toe: het is niet omdat iemand een goede spits is geweest, dat hij ook een goede spitsentrainer is. Je hebt een aantal kwaliteiten nodig. Het kan zijn dat een topspeler die heeft maar het kan ook zijn dat iemand die niet op het hoogste niveau heeft gevoetbald die kwaliteiten heeft.”

OVER EEN NIEUWE SPITS

Intussen gonst het van de geruchten. De Ghanees Boakye van Rode Ster Belgrado wordt nadrukkelijk gemeld bij Anderlecht. Vanhaezebrouck: “Ik geef geen commentaar op geruchten. Niet bij Gent, bij Anderlecht nog minder.”

OVER ONYEKURU ALS DIEPE SPITS

Neen, Henry Onyekuru is niet de oplossing als diepe spits. “Onyekuru heeft momenteel nog niet de feeling om als diepe spits te fungeren”, verduidelijkt Vanhaezebrouck. “We hebben het al geprobeerd bij enkele invalbeurten. Henry heeft momenteel nog niet de feeling voor de juiste loopbewegingen. Hij denkt misschien dat hij het kan maar ik zie in wat hij doet dat hij nog niet de feeling heeft. Dan zoekt hij, weet nog niet wat hij moet doen. Op de flank is hij meer comfortabel, maakt hij makkelijker de actie en duikt hij vaak ook in het centrum op. Dat kan hij wel goed.”

OVER SCORINGSPROBLEEM VOOR EIGEN PUBLIEK

Anderlecht scoort op verplaatsing beter dan thuis, zo blijkt. Na vijftien wedstrijden scoorde Anderlecht thuis nog maar negen keer tegenover dertien keer op verplaatsing. Met 22 doelpunten is Anderlecht trouwens niet al te productief. “Ik heb geen verklaring waarom we thuis minder scoren dan uit”, aldus Vanhaezebrouck. “We krijgen thuis veel kansen maar we scoren ze niet. Het zijn nochtans dezelfde spelers, in dezelfde kleuren. Enkel het stadion en het publiek verschillen. Ik steek het niet op hen maar het zijn de enige verschillen. De kansen zijn er, thuis en uit. Maar het lukt ons thuis niet. Is het de druk? ’t Zou kunnen. Neen, het hangt niet af van de tegenstanders. Ook tegen Brugge of Genk hebben we kansen gecreëerd.”

OVER HET ANDERLECHT-PUBLIEK

Vanhaezebrouck deelde in na afloop van de partij tegen Bayern een prikje uit aan het Anderlecht-publiek dat volgens de coach te tam had gereageerd. “Aan de rust vond ik dat er meer enthousiasme had mogen zijn, na zo’n eerste helft”, kwam Vanhaezebrouck er nog even op terug. “Het publiek was ontgoocheld, wij ook. Maar het publiek had een pushke meer kunnen geven toen we de kleedkamers opzochten. De tweede helft hebben ze ons wel goed gesteund maar het had nog beter gekund. Zoals ik van mijn spelers vroeg om een tandje bij te steken, had ik ook graag gezien dat het publiek een tandje zou bijsteken om te laten blijken dat ze achter ons staan. Ik verwijt echter het publiek niets. Ik kijk niet naar andere clubs, ik wil geen kopie van andere zaken. We zijn Anderlecht en we zijn wie we zijn. Het publiek is kwaliteitsvoetbal gewend. De lat ligt hoog en ik ga die niet verlagen. Maar als het echt goed is, dan mogen er een paar decibels bij.”

OVER DE BESCHIKBARE SPELERS

“De knieblessure van Trebel is minder erg dan op het eerste gezicht gevreesd”, verduidelijkt Vanhaezebrouck in het vooruitzicht van de wedstrijd tegen Kortrijk, nu zondag. “Er is wel een reactie aan de knie. Het wordt afwachten naar het weekend toe en zien morgen of het verbeterd is. Voor het overige denk ik niet dat we spelers gaan verliezen na Bayern. Obradovic is terug. Okay, hij mist misschien momenteel wat frisheid. Ik wil ook zien hoe hij de trainingen verteert. Najar traint mee, nog niet alles. Hij komt nog niet in aanmerking voor de selectie maar het zit in de positieve lijn. We hopen dat hij binnen een beperkte termijn inzetbaar is. Stanciu is ook terug en traint mee. Ook bij hem wil ik zien hoe hij alles verteerd. Chipciu is nog altijd bij zijn familie in Roemenië.”

