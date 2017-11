Youri Tielemans is klaar voor topper tegen PSG: “Schrik heb ik zeker niet”

AS Monaco en Paris Saint-Germain werken zondag de topper van de veertiende speeldag in de Ligue 1 af. Het ongenaakbare PSG is voorlopig leider in Frankrijk, met zes punten meer dan regerend landskampioen Monaco. Monaco-middenvelder Youri Tielemans liet vrijdag zijn licht schijnen over de partij. “Schrik hebben we niet”, liet hij optekenen. “Het is en blijft maar een voetbalwedstrijd.”

Youri Tielemans voelt zich steeds beter in zijn vel in het prinsdom. De achtvoudig Rode Duivel stond sinds half oktober elke wedstrijd in de basis bij de Monegasken en voelt zich naar eigen zeggen “beter worden in elk facet van het spel”. “Zondag wordt een erg belangrijke match op een erg hoog niveau”, stak Tielemans van wal. “Het is aan ons om dat niveau te halen en zo onze tweede plaats te behouden.”

De Monegasken, die sinds dinsdag uitgeteld zijn in de Champions League, tellen drie punten voorsprong op nummer drie Olympique Lyon.

Ook over zijn eigen niveau is de Brusselaar meer en meer tevreden. “De coach (Leonardo Jardim, nvdr.) helpt me om in elk facet van het spel beter te worden. Zowel op defensief vlak - agressief zijn en tactisch juist staan - als offensief - mijn spel te spelen - krijg ik onze manier van spelen beter onder de knie. Ik ga zondag het maximum geven. Het maakt mij niet uit wie er tegenover mij staat. Schrik heb ik zeker niet. Het is en blijft maar een voetbalwedstrijd, hé.”

Vorig seizoen pakte Monaco de titel in Frankrijk, maar dat lijkt dit seizoen - gezien de sterkte van PSG - moeilijk te gaan worden. Dat beaamde ook Tielemans. “Ons objectief is de tweede plaats vast te houden en ons zo opnieuw te kwalificeren voor de Champions League.”