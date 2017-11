Lionel Messi valt alweer in de prijzen: vierde keer Europees Gouden Schoen

Lionel Messi heeft voor de vierde keer in zijn carrière de Europese Gouden Schoen mogen ontvangen. Daarmee wordt de beste schutter uit de belangrijkste Europese kampioenschappen bekroond.

Messi maakte vorig seizoen 37 doelpunten voor Barcelona in La Liga. In het klassement van de Gouden Schoen, waarbij de moeilijkheid van de competities in rekening wordt gebracht, haalde de Argentijn het voor de Nederlander Bas Dost (Sporting Portugal, 34 goals) en de Gabonees Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund, 31 goals).

Tijdens een plechtigheid in Barcelona vertelde Messi dat hij nog elk jaar progressie maakt. “Net zoals ik groei naast het terrein, doe ik dat ook erop. Ik heb vooruitgang geboekt en nieuwe zaken aan mijn spel toegevoegd. Elke dag beleef ik meer en meer plezier”, stelde de 30-jarige Argentijn, die zijn trofee uit handen kreeg van ploegmaat Luis Suarez. De Uruguayaan won de Schoen vorig jaar, Messi deed dat al in 2010, 2012 en 2013. Met vier Europese Gouden Schoenen komt Messi op gelijke hoogte van zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo. De Portugees won in 2008, 2011, 2014 en 2015.

Dit seizoen scoorde Messi al twaalf keer in evenveel speeldagen, waarmee hij andermaal de topschutterstand in Spanje aanvoert.