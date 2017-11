Hij moest er negen kilo voor afvallen, maar sinds vandaag heeft ex-voetballer Michael Owen een nieuwe sport

De Engelse oud-topvoetballer Michael Owen is vrijdag als tweede gefinisht bij zijn debuut als jockey. De ondertussen 37-jarige Owen reed op zijn paard Calder Price een wedstrijd voor het goede doel in Ascot.

De oud-speler van Liverpool moest in drie weken tijd negen kilo afvallen om aan de start te kunnen verschijnen, maar het lukte. “Ik kan heelhuids terug huiswaarts keren en heb me geweldig geamuseerd”, vertelde de Engelsman aan de BBC. Tijdens zijn voetbalcarrière was hij al een fervent paardenhouder.

Foto: AP

“Ik ben echt gelukkig. We hebben veel geld ingezameld en het was een mooie ervaring. Ik heb een nieuwe sport onder de knie en heb gewicht verloren, niets dan positiefs dus. Het was zo leuk dat ik het zeker nog eens doe, maar heb vier kinderen en wil me zeker niet blesseren.”