Vragen bij handel en wandel van Ghelamco-baas Gheysens: “Hoe wil hij Anderlecht kopen? Hij heeft alleen schulden”

Wie is toch die meneer Gheysens van Ghelamco? Paul de Bouwer voor AA Gent. Redder van Antwerp FC. Bulldozer voor het Eurostadion in Brussel. En nu koopt hij misschien ook nog ’s lands grootste voetbalclub Anderlecht. Een onstuitbare en onmetelijk rijke projectontwikkelaar met een gezond boerenverstand, heet het. Maar anderen zeggen: een verbeterde versie van Jean-Pierre Van Rossem. Of een nieuwe Lernout & Hauspie. Want hij zou vandaag zo’n 1 miljard euro schulden hebben. Eén zaak is zeker: Paul Gheysens (64) is meer supporter van zijn portefeuille dan van paars-wit. Zou ­Roger Vanden Stock zijn geliefde club wel verkopen aan hem?