COLUMN. Dijkshoorn: “Zie niet in waarom ik het Vanhaezebrouck naar zijn zin zou moeten maken met wild geschreeuw en dom geklap”

Anderlecht heeft het stilste stadion in België en Hein Vanhaezebrouck ergert zich daar aan, lees ik zojuist. Nu wil ik meteen een seizoenskaart. Ik snak bijna een half leven lang naar doodstille voetbalstadions. Een half leven lang pas, want nog niet zo heel lang geleden was het in alle stadions muisstil. De gekte, het schreeuwen en vooral het krankzinnige, uitbun­dige supportersgedrag is er pas de laatste twintig jaar ingeslopen.