CLUBNIEUWS. Opgestoken middelvinger tegen Club Brugge komt Teodorczyk duur te staan, Anderlecht moet snel zijn voor nieuwe spits

Het gaat Lukasz Teodorczyk (26) niet bepaald voor de wind. Niet alleen scoort Teo niet meer en is hij geschorst tegen Kortrijk, de Poolse spits van Anderlecht kreeg nu ook 1.000 euro boete voor een opgestoken middelvinger vorig seizoen tegen Club Brugge. Al uw clubnieuws van de dag.

RSC ANDERLECHT

Stevige boete voor Teodorczyk voor middelvinger tegen Club Brugge

Op 14 mei in de Play-off 1- match Club Brugge - Anderlecht (1-1) begon Lukasz Teodorczyk op de bank. Toen hij bij zijn aankomst in Jan Breydel uitgedaagd werd door enkele Brugse fans reageerde de geïrriteerde aanvaller met een opgestoken middelvinger richting de supporters. Later tijdens de opwarming trapte hij ook met opzet enkele ballen keihard in het Brugse publiek.

Daar werd toen al een proces-verbaal van opgemaakt en de Voetbalcel oordeelde onlangs dat dit provocerende gedrag een inbreuk was op de voetbalwet. Teo werd daarom veroordeeld tot een boete van 1.000 euro. Dat vonnis werd eigenlijk al uitgesproken op maandag 13 november, maar Teodorczyk was toen in Polen omdat hij extra verlof had gekregen. Zelf zag de aanvaller er nooit veel graten in. “Die fans daagden me uit door te spuwen en met bier te gooien”, vertelde hij achteraf in Poolse media. “Ik reageerde, maar heb niemand vermoord, hé.”

Sportieve sancties via de Voetbalbond kwamen er nooit, want de middelvinger werd niet vermeld in het scheidsrechtersrapport. Eén week na het incident scoorde Teo voor Anderlecht de kampioenengoals tegen Charleroi.

Teodorczyk is niet de eerste die zo’n geldboete krijgt. In 2014 moest Silvio Proto ook 1.000 euro betalen nadat de toenmalige Anderlecht-keeper eveneens gereageerd had op uitdagende Club-fans.

Anderlecht moet snel zijn voor goalgetter van Rode Ster

Lukasz Teodorczyk (3 goals in 18 matchen) scoort gemiddeld om de 7 uur en 21 minuten. Richmond Boakye (18 goals in 24 matchen) heeft bij Rode Ster gemiddeld niet langer dan 1 uur en 46 minuten nodig. Het zorgt ervoor dat – naast Anderlecht – ook al Chelsea en Everton in de Ghanees een nieuwe Lukaku zien en al scouts stuurden.

“Boakye?” repliceerde Hein Vanhaezebrouck. “Ik ging bij Gent niet in op de geciteerde namen en bij Anderlecht ga ik dat nog minder doen.”

Feit is wel dat alle RSCA-scouts zich positief uitlieten over deze beer van 1.86 meter en dat het licht op groen staat om hem te ­halen. Ook al bedraagt zijn prijskaartje minstens 5 miljoen.

Stanciu beslist half december over toekomst

Nicolae Stanciu (hamstring) is in principe inzetbaar tegen Kortrijk, maar als zijn speel­minuten niet toenemen wil de man van 10 miljoen halfweg december een beslissing ­nemen over zijn toekomst. Blijven of vertrekken bij ­Anderlecht. Een terugkeer naar Roemenië waar clubs als Cluj en Steaua al interesse toonden is uitgesloten. Als er geen overtal is aan buiten­landers heeft woestijnclub Al Hilal van zijn ex-coach ­Laurentiu Reghecampf wel de financiële middelen om de Roemeen te halen. Stanciu zelf blijft wel liever in West-Europa.

Voor het duel tegen Kortrijk is de kans reëel dat Trebel (knie) toch inzetbaar is. Chipciu zal mogelijk niet terug zijn en Najar hervatte wel deels de groepstraining, maar een match komt nog te vroeg.

Derde jonge Ghanees tekent

Anderlecht liet Osman Bukari, een 18-jarige Ghanese flankaanvaller, gisteren een contract tekenen na een succesvolle stage. Bukari komt over van tweedeklasser Accra Lions FC uit zijn thuisland en zou vooral pijlsnel zijn, net als zijn grote voorbeeld Frank Acheampong.

Bij paars-wit is het al het derde Ghanese talent dat onder contract wordt gelegd. Eerder strikte RSCA al rechsback Sowah en aanvaller Dauda.

ANDERLECHT / KV MECHELEN

Kritiek op verhuurde Ganvoula

De spitsen van Anderlecht krijgen dezer dagen kritiek. Voor Silvère ­Ganvoula, verhuurd aan KV Mechelen, is dat niet anders. De 21-jarige ­Congolees kon in acht matchen nog niet scoren, maar wordt vooral op de korrel genomen door zijn gebrek aan werklust. “We hebben een zware inspanning voor hem geleverd, onze nek uitgestoken, dus verwachten we return”, zegt sportief directeur Rik Vande Velde. “Ik heb al veel met hem gesproken. Hij wil wel mee, maar zou eigenlijk dubbel zo hard moeten werken en dat doet hij niet. We proberen hem ervan te overtuigen dat 5 voor 12 al gepasseerd is. Het zou zonde zijn om hem in januari al terug naar Anderlecht te moeten sturen. Maar het hangt van hem af. We hopen dat hij nog ontploft. Maar als we merken dat er geen progressie is en de wil niet aanwezig is om voor KV te strijden, is het beter dat we ermee stoppen.”

Ganvoula zit niet in de selectie voor de match ­tegen Antwerp, maar dat komt doordat hij niet topfit is. Hij vertoefde ­immers een week lang in Congo na het overlijden van zijn vader. Dat dramatische nieuws kreeg hij ­begin vorige week te ­horen.

KV OOSTENDE

Vanavond tegen Eupen wordt het puzzelen voor Adnan Custovic. Naast Jali, die zijn tweede schorsingsdag uitzit, zijn ook Capon en Vandendriessche geschorst. Jonckheere en Rajsel zijn er nog steeds niet bij door blessures. Canesin wordt in de basis verwacht. Sponsor Maes Pils zorgt voor enkele nieuwe leukigheden in de KVO-Fanzone (onder de D-tribune): een pronobord en een kickertafel.

KV KORTRIJK

Door de uitsluiting van Rougeaux tegen STVV en met ook Attal en Van Loo nog in de lappenmand heeft KVK-coach De Boeck geen echte rechtsachter meer voorhanden. Mogelijk zet hij een linkerflankverdediger tegen zijn voet, genre Verboom of Makarenko. Tegen STVV plaatste hij Ouali op de rechtsachter na de rode kaart, ook dat is een optie.

ZULTE WAREGEM

Zulte Waregem weet vandaag of het op Onur Kaya kan rekenen. De aanvallende middenvelder ging niet mee naar Nice om familiale redenen. Peter Olayinka (knie), Timothy Derijck (knie), Gertjan De Mets (knie), Oldrup Jensen (knie) en Sammy Bossut (buikspieren) zijn nog altijd niet inzetbaar.

WAASLAND-BEVEREN

Philippe Clement kan opnieuw een beroep doen op Rudy Camacho, die vorige week geschorst was. De Franse verdediger neemt centraal achterin wellicht zijn plaats in naast Valtteri Moren, waardoor Buatu naar de bank moet. Intussen vliegen de tickets voor de Ladies Night op zaterdag 20 januari de deur uit. De supporters zijn bovendien de trotse winnaars van de stadionactie Trap het af en haalden het van de buren uit Lokeren.

LOKEREN

Tracy Mpati is geschorst, Stefano Marzo is zijn logische vervanger. Flankaanvallers Bob Straetman en Guus Hupperts zijn weer fit en werden voor het eerst sinds lang in de wedstrijdselectie opgenomen. Peter Maes voert wellicht nog twee wijzigingen door in vergelijking met vorig weekend: Amine Benchaib en Joher Rassoul komen in de plaats van Samy Kehli en debutant Juan Pablo Torres.

CLUB BRUGGE

Goed nieuws voor coach Ivan Leko in aanloop naar de derby tegen Zulte Waregem: iedereen is fit. Verwacht wordt dan ook dat hij dezelfde elf aan de aftrap zet als tegen Waasland-Beveren. Club Brugge liet als enige ploeg in de Jupiler Pro League dit seizoen nog geen punten liggen in eigen huis. Hans Vanaken kan zijn 120ste officiële match voor Club spelen, voor Denswil wenkt nummer 90.

ANTWERP

De Antwerpkern werkte pas gisteravond een allerlaatste training af. Sall, N’Diaye, Arslanagic, Stojanovic, Oulare en Ofosuhene moesten nog steeds individueel aan de bak en kregen andermaal verzorging. Voor de rest kan Bölöni over een fitte kern beschikken tegen KV Mechelen. Yatabare is geschorst, dus wellicht krijgt Corryn, in Eupen nog op de bank gestart, weer speelkansen voor de defensie.

KV MECHELEN

KV Mechelen doet het op Antwerp zonder Ganvoula (foto), die na een week in Congo nog niet honderd procent is. Maar ook voor het eerst zonder Yohan Croizet, en dat is toch opvallend. De spelmaker heeft enkele zwakke wedstrijden achter de rug, maar verdwijnt in één keer van de basis naar de tribune. De kans is wel groot dat hij voor de bekermatch tegen Genk opgevist wordt. Claes en Kawaya zijn er dit keer wél bij. Voor de positie van diepe spits liggen Pedersen, die woensdag een trainingsdag miste door ziekte, in balans met Drazic.

STVV

Elton Acolatse acteerde erg bleek in Kortrijk en verdwijnt uit de kern. Kitsiou komt er weer bij, net als Charisis. De Sart zit wat op zijn tandvlees en moet zijn plaats afstaan aan Charisis of Bezus. Vetokele trainde vrijdag voor het eerst met de groep mee, Lokeren komt nog te vroeg.

KRC GENK

Genk en Standard: dat zijn altijd geladen duels. En Thomas Buffel lust er wel pap van. “Dit zijn de leukste matchen voor een voetballer. Details bepalen altijd het verschil. Het kan even goed een gesloten als een open duel zijn.” Het is bovendien al zijn 33ste (!) confrontatie met Standard. Zijn beste herinnering: “Die wedstrijd waarin we de titel pakten. Dat is mijn mooiste souvenir bij Genk.”

Dat hij er zelf weer zal bijlopen, lijdt weinig twijfel. Een opsteker. Want na de nederlaag op STVV en te veel verloren punten werd er overgeschakeld op een tweespitsensysteem en belandde Buffel op de bank. “Een moeilijke periode. Bankzitten went nooit”, zegt hij daar nu over. “De dag dat zoiets wel het geval is, is het moment gekomen om mijn schoenen aan de haak te hangen.”