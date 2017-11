Mertens: “Als ik geweten had dat Neymar zou vertrekken bij Barcelona...”

Dries Mertens vraagt zich soms af wat er gebeurd zou zijn moest hij afgelopen zomer voor Barcelona gekozen hebben. Dat zei hij in een interview met Het Laatste Nieuws. De Rode Duivel sloeg een aanbod van de Spaanse topclub af omdat hij er reserve zou zijn achter het fameuze trio Messi-Suarez-Neymar, maar toen vertrok die laatste naar PSG...

Rode Duivel Dries Mertens is momenteel God in Napoli. Kranten vergelijken hem met die enige andere god die Napoli ooit gekend heeft, Diego Armando Maradona. Zal hij er ooit nog vertrekken? “Ik ga ook niet altijd naar dezelfde plaats op vakantie”, zegt de kleine Belg, die komende zomer voor een afkoopclausule van 28 miljoen euro weg kan.

Mertens laat zijn verzuchtingen voorafgaan door het zinnetje “Op dit moment is een transfer niet aan de orde”, maar geeft dan wel toe dat de interesse van FC Barcelona nog door zijn hoofd gespookt heeft. De Rode Duivel ging niet in op het Catalaanse aanbod omdat hij niet op de bank wilde zitten, maar: “Als ik had geweten dat Neymar zou vertrekken… (...) Soms denk ik: ‘Wat als ik nu bij Barcelona had gezeten?’ Ik zou wel eens willen weten wat dat had gegeven. Want als je ziet wie daar de voorbije maanden op links heeft gespeeld… Misschien had ik daar kunnen staan.”