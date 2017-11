Op bezoek bij Dany Verlinden en zijn getalenteerde zoon Thibaud (18) bij Stoke

Hij is onze jongste Belg in de Premier League, zijn vader was tot voor een aantal jaren nog de oudste speler ooit in de Cham­pions League. Vandaag delen Thibaud (18) en Dany Verlinden (54) samen een woonst in het grijze Stoke-on-Trent, waar de beloftevolle jeugdinternational vecht om speelminuten. “Terwijl hij als kind iedereen tackelde en zo agressief was dat ik me vaak schaamde.” De kroniek van een vader en zijn zoon, van jong over het Kanaal trekken, de jeugdopleiding bij Standard, Club en Stoke City, schoenen kuisen, Engelse scheldwoorden en pepers met kip.