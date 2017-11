Antwerp opent nieuwe Tribune 1, maar maakt meteen nieuwe bouwplannen bekend

Royal Antwerp Football Club opent deze namiddag de nieuwe Tribune 1 maar zit niet stil: na deze enorme investering is het tijd voor een nieuwe Tribune 4. Die wordt omgebouwd tot infrastructuur voor de jeugd met op de bovenste verdiepingen een familietribune.

Verder maakte de club bekend het zogenaamte Kwadro-gebouw te willen afbreken en twee nieuwe oefenvelden aan te leggen. Maar vandaag gaat alle aandacht dus naar de nieuwe Tribune 1. Daarin alvast een spectaculaire nieuwigheid: een Diamond Box van waaruit supporters zicht hebben op de spelerstunnel.

Tv-figuur Ben Roelants doet de presentatie van de nieuwbouw. De nieuwe Tribune 1 heeft 5600 zitjes, is in een recordtijd van 20 weken gebouwd en bevat verder 20 loges, een restaurant voor 700 personen en 10 zalen.

Nieuwe abonnementsformule

Michael Gheysens gaf ook details bij de nieuwe abonnementsformule die wordt uitgewerkt: “We willen weg van het feit dat een supporter voor het seizoen een abonnement koopt en dan een heel seizoen op datzelfde plekje zit. Neen, wij gaan flexibele abonnementsformules invoeren. Waarbij de supporters hun abonnement kunnen upgraden en downgraden per wedstrijd. Bijvoorbeeld: een supporter die normaal op een gewone plek zit in Tribune 1 kan voor een bepaalde wedstrijd – als hij eens een zakenrelatie wil meebrengen ofzo – upgraden naar de VIP-formules. Maar net zo goed kan iemand die altijd VIP is ook eens op een gewone plaats gaan zitten. Zij kunnen dat per wedstrijd aanvragen via de website.”

Ook opvallend: in de kleedkamer van Antwerp zijn 18 douchekoppen. Voor een wedstrijd wil dat zeggen dat elke speler zijn eigen douche heeft, want er mogen maar achttien spelers op een wedstrijdblad.