Zelfs een penalty scoren lukt niet voor Ronaldo, maar gelukkig bestaat er zoiets als de rebound om eerste competitiegoal te maken

Cristiano Ronaldo heeft de droogte doorbroken. Voor de match tegen Malaga lukte het de Portugese voetbalster van Real Madrid maar niet om de netten te doen trillen in de Spaanse Liga. En ook dit weekend leek het geluk niet aan de kant van CR7 te staan met een resem gemiste kansen. Maar bij een 2-2 stand kreeg de thuisploeg een penalty. De kans om mijn rekening te openen, dacht Ronaldo. De Portugees zette zich achter de bal, maar Malaga-doelman stopte zijn strafschop. Gelukkig voor Ronaldo viel de bal in tweede instantie perfect voor zijn voet en kon hij de rebound toch binnenwerken. Competitiegoal nummer één is binnen. Oef.