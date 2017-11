Zé Roberto (43) hangt voetbalschoenen aan de haak en wil groots afscheid

De Braziliaanse middenvelder Zé Roberto (43) zet een punt achter zijn voetbalcarrière. Begin december zal hij zijn laatste wedstrijd spelen, zo maakte zijn Braziliaanse club Palmeiras zaterdag bekend.

In een op Twitter verspreide video roept Zé Roberto de supporters op om hem aanstaande maandag bij de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Botafogo uit te wuiven. In principe kan hij ook nog aantreden in het uitduel tegen Atlético Paranaense op 3 december.

O @ZR11OFFICIAL é grande! Nosso camisa 11 decidiu se aposentar e vai se despedir da #FamíliaPalmeiras na segunda-feira. Na nossa casa, foram dois títulos nacionais e muitos jogos inesquecíveis, vamos comparecer! #ObrigadoZé pic.twitter.com/3pMAwKrc1h — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 25, 2017

Zé Roberto begon zijn carrière in eigen land bij Portuguesa. Zijn grootste successen vierde hij in de Bundesliga, bij Bayer Leverkusen (1998-2002), Bayern München (2002-2006, 2007-2009) en Hamburg (2009-2011). Met Bayern München kroonde hij zich viermaal tot Duits landskampioen. Bij de Braziliaanse nationale ploeg verzamelde Zé Roberto 84 caps. Met Brazilië won hij tweemaal de Copa América en tweemaal de Confederations Cup.