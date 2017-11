Lukaku pakt drie punten tegen Izquierdo, Tottenham begaat misstap

Manchester United, met Romelu Lukaku in de basis en Marouane Fellaini als invaller, heeft zaterdag met 1-0 gewonnen van promovendus Brighton & Hove Albion op de dertiende speeldag in de Premier League. Tottenham leed duur puntenverlies tegen degradatiekandidaat West Bromwich. Bij de Spurs werd Jan Verthonghen gewisseld en was Mousa Dembélé invaller.

Lukaku startte tegen Brighton opnieuw met Pogba in zijn rug, terwijl Ibrahimovic op de bank begon. ‘Big Rom’ was de hele wedstrijd erg aanwezig, maar scoren lukte niet. Dankzij een owngoal van Lewis Dunk (66.) stak United wel de drie punten op zak. Vier minuten eerder had Ibrahimovic zijn opwachting gemaakt, en tien minuten voor tijd mocht ook Fellaini nog opdraven.

In Tottenham tegen West Bromwich ontbraken Toby Alderweireld en Nacer Chadli nog altijd wegens blessure. Salomón Rondón opende na vier minuten al de score voor West Brom, en omdat Tottenham maar geen oplossingen vond, koos Mauricio Pochettino er na een uur voor om Vertonghen te vervangen door aanvaller Fernando Llorente. De Rode Duivel ging met een gezicht op onweer op de bank zitten. Een minuut later mocht Mousa Dembélé zijn opwachting maken, even later volgde dan toch de gelijkmaker van Harry Kane (74.).

Watford, met Christian Kabasele de hele wedstrijd in de ploeg, ging met 0-3 winnen op Newcastle. Will Hughes en Andre Gray maakten de doelpunten, met tussenin nog een owngoal van DeAndre Yedlin.