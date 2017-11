Red Flames verslaan Rusland in oefenduel

Clabecq / Oisquercq / Saintes / Tubize - De Belgische voetbalvrouwen hebben zaterdag hun tweede oefenduel in drie dagen tegen Rusland winnend afgesloten. In het Belgian Football Centre in Tubeke werd het 2-0. Het betrof een trainingswedstrijd, geen officiële interland.

Bondscoach Ives Serneels gaf in het tweede treffen met Rusland de kans aan enkele ‘high potentials’, uit de groep van twaalf jonge Red Flames die deze week opgevolgd werden tijdens de Flames-stage in Tubeke. Iets voorbij het uur zorgde Lola Wajnblum met een hieltje voor de voorsprong. België dikte in het slot de score aan met een doelpunt van de pas ingevallen Celien Guns.

Donderdag speelden de Belgische vrouwen in Tubeke 1-1 gelijk tegen de Russen. Zondag eindigt de herfststage van de Red Flames, die met 9 op 9 erg goed van start zijn gegaan in de WK-voorronde.