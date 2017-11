Deense voetbalvrouwen sluiten overeenkomst met bond na premiecrisis

Het dispuut tussen de Deense voetbalvrouwen en hun federatie DBU over hun financiële vergoeding is verleden tijd. Dat heeft de Deense bond zaterdag bekendgemaakt. Er werden twee overeenkomsten gesloten. In de ene staat onder andere dat de bond per jaar ongeveer 270.000 euro meer in het vrouwenteam zal investeren. In het andere contract werd vastgelegd dat de premies met 60 procent verhoogd zullen worden.