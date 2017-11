De zaterdagmatchen van de zestiende speeldag in de Jupiler Pro League leverden slechts drie doelpunten op. Niet dat het stuk voor stuk dramatisch slechte matchen waren, maar er werd vooral gemist aan de lopende band. Ocansey liet twee goals liggen waarmee hij Eupen voorbij Oostende kon trappen, ook Bandé had een beslissend doelpunt aan de voet. Maar het is de enorme kopbalmisser van Morioka die nog wel even zal blijven nazinderen.