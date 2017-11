Lierse bouwt vierpuntenkloof uit op eerste achtervolgers in Proximus League

Brussel - Met een 1-2 zege op Roeselare heeft Lierse zaterdag een gouden zaak gedaan in de tweede periode van de Proximus League. Eerste achtervolgers Union en OHL speelden 0-0 gelijk.

Al het hele seizoen is Union in het Koning Boudewijnstadion moeilijk te kloppen, en dat ondervond OH Leuven zaterdagavond opnieuw. Het kwam niet tot scoren en de wedstrijd eindigde op een scoreloos gelijkspel. Aan het eind werd topschutter Yannick Aguemon nog uitgesloten na een tweede gele kaart. De Leuvenaars, die in de eerste periode al net naast de periodetitel grepen, staan opnieuw op de door hun ondertussen verafschuwde tweede plaats.

Concurrent Lierse lukte het wel om te scoren op Schiervelde tegen Roeselare. Ivan Yagan en Mohamed El Gabbas zorgden voor een 0-2 voorsprong, Roeselare maakte via Mathieu Cornet alleen nog de aansluitingstreffer.

In het klassement van de tweede periode staat Lierse met negen op negen ruimschoots aan de leiding, OHL en Union tellen vijf punten. In de reguliere competitie springen de Pallieters over Roeselare naar de vierde plaats, het laatste stekje dat recht geeft op Play-off 2 met de eersteklassers.